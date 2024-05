Viaggiatori a caccia di occasioni: l’analisi di Skyscanner

L’estate 2024 segna una rinnovata attenzione dei viaggiatori al budget: questo è quanto emerge dall’ultima ricerca condotta da Skyscanner in collaborazione con OnePoll. Un terzo dei turisti fra quelli attenti al budget afferma di essere ancora alla ricerca della migliore offerta, mentre il 12% è in attesa di un’offerta last-minute.

Con il 63% degli italiani che non ha ancora prenotato le vacanze estive, la maggior parte afferma di essere tuttora incerta sulle date (42%) e sulla destinazione (31%). Anche se il 42% dei viaggiatori italiani ha affermato di essere a conoscenza del fatto che ci sono settimane estive più economiche per viaggiare, solo l’1% sta effettivamente approfittando di questi periodi per le proprie vacanze. Secondo i dati di Skyscanner, la settimana del 1 luglio è il momento più gettonato per partire quest’estate, ma anche il più costoso. I dati della piattaforma mostrano che, in media, i viaggiatori italiani possono risparmiare il 27% viaggiando la settimana del 26 agosto rispetto alla settimana del 12 dello stesso mese.

Oltre la metà (63%) dei viaggiatori italiani in generale deve ancora prenotare le proprie vacanze estive alla ricerca di un’offerta vantaggiosa, mentre l’81% di coloro che hanno già prenotato afferma di essere tentato ad organizzare un’altra fuga estiva se il prezzo fosse giusto.

“Sappiamo quanto gli italiani aspettino e apprezzino le loro vacanze estive, quest’anno forse più di ogni altro. Utilizzando Skyscanner, la nostra guida all’estate è stata progettata per aiutare i viaggiatori a capire qual è il momento migliore per prenotare. Diamo priorità agli strumenti che aiutino le persone a partire a prezzi accessibili”, ha commentato Stefano Maglietta, travel expert di Skyscanner.