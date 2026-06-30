È attiva la nuova piattaforma di viaggio Visa dedicata ai consumatori alla ricerca di esperienze selezionate e accessi esclusivi. Si chiama Visa Destinations, è destinata ai clienti Visa, e tra i principali partner figurano Santander Group, Global Blue, Star Alliance e Trip.com Group.

La piattaforma di viaggio, già attiva in 10 importanti località del mondo, rappresenta un’espansione strategica del ruolo di Visa nel mondo dei viaggi. Disponibile esclusivamente tramite una piattaforma mobile-first, Visa Destinations è pensata per offrire esclusività alle motivazioni che spingono le persone a viaggiare. “Con Visa Destinations, accompagniamo i viaggiatori lungo tutto il loro percorso, aiutandoli a scoprire i momenti che rendono memorabile una destinazione, offrendo al contempo ai nostri istituti emittenti e ai partner commerciali un modo concreto per partecipare alla crescita economica generata dal turismo” ha dichiarato Katya Petelina, head of global cross-border e global sales & commercial operations di Visa.

La piattaforma è già attiva con esperienze selezionate in 10 località: Parigi, Londra, Dubai, Milano, Roma, Città del Messico, New York, Miami, San Francisco e la Thailandia