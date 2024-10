Vision +25 by TTG,un trend al giorno:ecco ‘Deep Me’

È ‘Antipodes’ il tema della Travel & Hospitality Vision+25 by TTG. Fil rouge della nuova edizione dello studio - presentato a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding - pone l’accento sulla complessità e sulle diverse sfaccettature della realtà.

Come di consueto, la Vision +25 by TTG individua i cinque Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori negli anni a venire. Si tratta di: Deep Me, Discover The Complexity, Lucid Madness, Local Radicalism e Gift Laboratory.

Parte perciò oggi su TTG Italia un viaggio di cinque giorni alla scoperta dei cinque nuovi Deep Trend.

Deep Me

Si parte con Deep Me, che mette l’accento sulla dimensione interiore, che prevale su quella esteriore. L’Io diventa, infatti, contemporaneamente oggetto di riflessione filosofica, analisi scientifica e percorso di fede.

In un mondo di Intelligenze artificiali, la ricerca dell’Umano (sulla scia di uno dei Deep Trend dello scorso anno, ‘Only Human?’) passa per strade differenti e si spinge fino alla coscienza.

Si riscopre il piacere di stare con se stessi e il benessere diventa spirituale, in armonia con mente e corpo. “La sfida - ha spiegato Rolle - è non ricadere in vecchi cliché new age”.