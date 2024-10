Vision +25 by TTG, un trend al giorno: ecco Local Radicalism

Continua il viaggio di TTG Italia tra i cinque nuovi Deep Trend della Travel & Hospitality Vision+25 by TTG. Tema portante di quest’edizione dello studio - presentato a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding - è ‘Antipodes’, concetto che rimarca la complessità e le diverse sfaccettature della realtà.

È ‘Antipodes’ a legare i nuovi Deep Trend che guideranno le strategie degli operatori negli anni a venire e che sono: Deep Me, Discover The Complexity, Lucid Madness, Local Radicalism e Gift Laboratory.

Local Radicalism

Quarto trend è Local Radicalism. Nel food & beverage, nei giochi, nel retail come anche nel turismo emergono nuovi radicalismi che si caratterizzano per essere circoscritti a determinati Paesi, settori o addirittura tematiche. In un mondo in cui tutto è possibile i brand dovranno quindi “saper prendere posizioni nette, affermando le proprie convinzioni”.