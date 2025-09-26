Welcome, Apicella: “A TTG con il nostro nuovo modello di sviluppo”

“Il TTG Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita”.

Così Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, spiega l’obiettivo della partecipazione del network a TTG Travel Experience. Per aiutare le adv ad arricchire il proprio business la struttura del network si è sempre più focalizzata sull’orientamento delle vendite verso i partner commerciali e, aggiunge Apicella, “sulla progettazione di campagne e iniziative esclusive, sull’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi clienti, oltre che sul garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”.

Welcome Travel Group sarà presente nel Padiglione A1 con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo.