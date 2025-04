Dopo la convention di Casablanca, Welcome Travel Group torna in pista con le Travel Weeks, un mese di opportunità commerciali e vantaggi esclusivi con Alpitour World, Costa Crociere, Neos, Royal Air Maroc e 25 Partners commerciali leisure.

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte imperdibili e alle agenzie Welcome e Geo condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco di questa speciale campagna.

L’operazione è supportata da un robusto piano di marketing, con i vantaggi esclusivi comunicati su tutti i touch point b2b per sostenere l’orientamento delle vendite delle agenzie, tra cui la newsletter e i portali del network, WE hub e GEO space. Garantito anche il presidio sui touch point b2c per l’ingaggio del cliente finale tramite newsletter, siti web e presenza sui canali social del network e delle oltre mille adv affiliate che utilizzano il tool Social per la veicolazione dei contenuti, nonché le campagne di social advertising sui canali attivi.

I partner coinvolti nelle Travel Weeks sono Alpitour World, Costa Crociere, Neos, Royal Air Maroc, Azemar, Blu Hotels, Bluserena, Boscolo, Caldana Europe Travel, Utat Viaggi, Civitatis, Gioco Viaggi, Giver Viaggi e Crociere, Go Global, Go World, Idee Per Viaggiare, Ixpira, Kappaviaggi, Mangia’s, Mappamondo, Naar, Nicolaus Group, Olympia Viaggi, Ota Viaggi, Quality Group, Smartbox Group, Tour2000, Trentino Holidays, Tui Musement.