Welcome Travel Group si prepara a riunire a Casablanca oltre 1.500 tra agenti di viaggi Welcome e Geo e partner commerciali in occasione della convention ‘Casablanca connACTION’.

L’evento, in programma dal 4 al 7 aprile, prevede la partnership con Alpitour World, Costa Crociere, Moroccan National Tourism Office, Neos e Royal Air Maroc, affiancati dai principali partner del network.

Top partner dell’evento saranno Allianz Partners per il segmento assicurativo e di assistenza, Ita Airways per il trasporto aereo, Mastercard per i pagamenti digitali del travel e Trenitalia per il trasporto ferroviario. Insieme ai top, saranno presenti all’evento i partner commerciali di riferimento del network, dal mondo leisure, vettori e servizi.

Casablanca sarà il set ideale per un momento d’incontro all’insegna delle connessioni e dell’azione, con uno sguardo rivolto all’evoluzione e all’interpretazione dei nuovi trend di mercato.

Protagonista assoluto sarà il network con i suoi agenti di viaggi, i partner e i player del settore, che esploreranno tutte le possibili sinergie per raggiungere risultati sempre più ambiziosi, anticipando e interpretando le tendenze e le aspettative della travel industry.

Per il 2025, nonostante un panorama internazionale ancora instabile, il network sta registrando una crescita delle prenotazioni leisure pari al 12% rispetto al 2024, numeri trainati dall’advance booking sull’estate e dai ponti di primavera.

“Siamo orgogliosi di poter condividere con gli adv e i nostri partner questo momento così importante per la nostra rete – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Casablanca connACTION non rappresenta solo un punto strategico di svolta per le agenzie del network, ma traccia anche un percorso innovativo per l’intero mercato del turismo e della distribuzione organizzata. Realizzare un evento di tale portata è stato possibile esclusivamente grazie alla collaborazione dell’Onmt e di tutti i nostri partner, a dimostrazione che uniti possiamo anticipare le tendenze e costruire insieme il futuro della nostra industry”.