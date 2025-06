“L’accordo con WeRoad deve dimostrare che le agenzie sono pronte al cambiamento”. Claudio Busca (a sin. nella foto), d.g di Bluvacanze dopo aver annunciato l’intesa “in esclusiva” con l’operatore commenta l’operazione con il giusto entusiasmo. Da qualche stagione Bluvacanze e WeRoad si stavano “annusando” e ora la parternship può decollare.

Ci saranno in questo periodo anche alcuni appuntamenti in tour per l’Italia per spiegare la filosofia dell’accordo “ma non parleremo di destinazioni, ma di modalità e di approccio alla vendita .

Busca avete valutato l'impatto che avrà l'intesa con WeRoad per la distribuzione tradizionale?

Sicuramente, ma dobbiamo dialogare con le generazioni del futuro. Bluvacanze vuole fare percepire qualcosa di nuovo ai punti vendita. Si tratta anche di un lavoro culturale.

Cosa avete detto alle vostre agenzie?

Non dobbiamo spiegare WeRoad alle agenzie, ma capire perché i clienti scelgono le loro proposte. Dimenticando il lavoro tradizionale. E' un fornitore come gli altri che però non fa pacchetti. Abbiamo dato alle adv una grande opportunità.

Quindi le adv incasseranno commissioni come con gli altri t.o.?

A livello tecnico non vi sono differenze è solo un sistema organizzativo diverso. Cercavamo nuovi segmenti di clientela e questo accordo in esclusiva va in quella direzione.

Il trade classico ha sempre visto WeRoad come un ‘nemico’. Temete l’impatto negativo?

Qualcuno ci metterà di più a capire le modalità di vendita e altri meno. Ma non possiamo fermare il cambiamento e per questo vogliamo offrire ai punti vendita sacche di mercato importanti.

Bluvacanze sta provando a cambiare pelle. Quanto è difficile?

Stiamo portando avanti un percorso strategico e non tattico. Dobbiamo adeguare le nostre offerte alle richieste del consumatore e sono certo che anche questa operazione si dimostrerà un tassello importante.

Recentemente lei ha detto che bisogna aprire il pensiero per dare un futuro alle adv. Un messaggio forte...

Confermo tutto, se non guardiamo ad altri mercati l'agenzia rischia grosso. Se invece proviamo a sperimentare possiamo dare un futuro a tutte le adv.