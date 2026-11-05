Wtm, Trip.com: “Nell’era digitale il lusso è anche praticità e velocità”

“Oggi il lusso non è necessariamente status, è praticità e velocità”. È questa la visione di Casper Maasdam, managing director di Trip.com e ceo di Travix. Intervenuto al Wtm London, il manager ha sottolineato come nell’era del turismo digitale il vero valore aggiunto risieda nella capacità di rendere l’esperienza di viaggio sempre più fluida e immediata.

Una nuova concezione del lusso, quella delineata da Maasdam, che non si misura in termini di esclusività, ma nella semplicità e nella rapidità dei servizi offerti. “Spesso traduciamo lusso in hotel a cinque stelle, servizi esclusivi, ma lusso è anche il relax di potere prenotare uno shuttle per l’aeroporto da casa, prima della partenza”, ha continuato il manager.

Una comodità che può fare la differenza quando si viaggia all’estero. “Se viaggi in Paesi che non ti sono familiari, poter prenotare nella tua lingua può garantire maggiore comfort e io considero quello lusso”, ha concluso.