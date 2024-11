“Non si deve avere paura dell’Intelligenza Artificiale, anzi sarà utile”. Ne è convinto il presidente di Primarete Network, Ivano Zilio, che da sempre crede e investe nelle tecnologie, sino a costituire e far crescere un team digital in azienda, per essere in grado di rispondere al mercato in maniera coerente.

Una strada percorsa negli anni con una visione del futuro. Lo conferma il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino: “Uno dei primi ad aderire al progetto Blunet è stata proprio Primarete, che in questi anni l’ha fatto crescere, pur mantenendo le peculiarità imprenditoriali”.

Ed è lo stesso Domenico Pellegrino a pronunciarsi, nel corso del Prima Summit, sul tema IA: “Così come il web è diventato amico, anche l’Intelligenza Artificiale potrà essere amica, potrà diventare un’alleata strategica. Tuttavia, non possiamo immaginare che gli investimenti su una tecnologia così impattante, per la quale serve un’importante formazione professionale, possano ricadere unicamente sulla singola azienda. Si tratta di un asset fondamentale, da difendere anche a livello istituzionale. Ed essendo il comparto delle agenzie costituito in gran parte da piccole e medie imprese, rischiamo di metterlo in difficoltà e a cedere il passo a realtà distributive estere colonizzatrici”.