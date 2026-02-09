Zilio, Primarete: “La nuova norma sulla ritenuta d’acconto è un ostacolo per le agenzie”

“Una penalizzazione concreta per le agenzie di viaggio, perché sottrae liquidità immediata alle imprese. Così Ivano Zilio, presidente di Primarete, commenta le nuove norme sulla ritenuta d’acconto in agenzia di viaggi varate con legge di Bilancio.

Il provvedimento ha infatti introdotto la ritenuta sulle commissioni anche per le agenzie di viaggi: una scelta che per Zilio rappresenta “un segnale estremamente negativo”.

“Poco o nulla è stato fatto per contrastare questo emendamento - prosegue il presidente di Primarete in una nota -, che a mio avviso comporterà anche un aumento dei costi contabili e amministrativi all’interno delle aziende. Un aggravio che colpisce soprattutto le piccole e medie realtà, ossatura del turismo italiano”. E aggiunge: “Tutto ciò che sottrae liquidità alle agenzie di viaggio rende sempre più difficile investire, innovare e costruire operazioni commerciali solide. Senza liquidità non c’è crescita, e senza crescita il rischio è quello di impoverire ulteriormente un settore strategico per l’economia del Paese”.

Zilio chiama anche in causa le rappresentanze del comparto: “Credo che in questa fase sia mancata una reale unità da parte di tutte le associazioni di categoria. Sarebbe stato necessario un intervento corale per chiedere al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, di rimandare o rivedere questa norma”.