Aeroitalia volerà anche sulla rotta tra Roma Fiumicino e Lamezia Terme. Il collegamento prenderà il via il prossimo 12 dicembre, in tempo per l’aumento della domanda delle festività natalizie, e sarà plurigiornaliero.

A darne notizia il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un post sui social nel quale ha messo in luce come il volo si una buona notizia, anche in virtù del fatto che non si tratterà solamente di una rotta temporanea, ma proseguirà anche al termine delle festività.

Secondo quanto riportato da Rainews il volo verrà effettuato 4 volte al giorno nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì e domenica, 3 il martedì e il mercoledì e 2 il sabato.