Aeroporti italiani,è boom di traffico:semestre a +12,3%

E’ una crescita a doppia cifra quella fatta registrare dal traffico passeggeri in Italia nel primo semestre del 2024. Una progressione che consente per la prima volta in assoluto di superare la soglia dei 100 milioni di pax nel periodo tra gennaio e giugno dell’anno, un traguardo che avvicina così il record di 200 milioni per tutto l’anno.

Nel dettaglio l’incremento nella prima metà dell’anno, secondo i dati di Assaeroporti, è stato del 12,3 per cento per un totale di 100.397.247 passeggeri. La crescita ha interessato in pratica tutti gli scali della Penisola e in particolare i due hub nazionali; per Fiumicino, in particolare, si è trattato di un vero e proprio boom, con una crescita di quasi 27 punti percentuali, mentre Malpensa si è limitata a 10 punti percentuali.

Tra gli altri aeroporti stessa crescita per Bergamo e Bologna (+10 per cento), mentre Firenze fa registrare un +22 per cento. Molto bene anche Linate, che risale la china grazie a un +15,6 per cento.