Le proteste dei giorni scorsi da parte delle associazioni del commercio, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese forse hanno sortito il loro effetto. Il cdm di oggi dovrebbe infatti ratificare una proroga al 30 giugno dell’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le calamità naturali.

La situazione arriverebbe così a una svolta dopo che l’emendamento al decreto legge Bollette che puntava al rinvio di sette mesi dell’obbligo di polizze catastrofali per le imprese era stato giudicato inammissibile dalla commissione Attività produttive della Camera.

Il Mef, però, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe fatto sapere che il governo era pronto a concedere una proroga limitata nel tempo, che starebbe per arrivare.

La levata di scudi per chiedere uno slittamento del termine è motivata soprattutto dal fatto che mancherebbero criteri e paletti per la definizione delle polizze, situazione che renderebbe impossibile un confronto tra proposte delle compagnie e quindi una scelta consapevole.

L’obbligo riguarda anche le micro e piccole imprese che rappresentano più del 90% degli oltre 4,5 milioni di aziende attive in Italia, compresi bar, ristoranti, negozi e piccole attività alberghiere.

Non sarebbe chiaro poi cosa fare in caso di piccole difformità dell’immobile, qual è il livello di copertura assicurativa richiesta. Da considerare poi le conseguenze per chi non sottoscrive la polizza, che rischia di vedersi escluso da incentivi o agevolazioni negli investimenti.

Dal canto suo, Confcommercio rinnova “la richiesta di una adeguata proroga di un termine oggettivamente incompatibile con l’assolvimento dell’obbligo da parte di quasi quattro milioni di imprese – piccole, medie e grandi – sulla scorta di un regolamento attuativo emanato appena lo scorso 27 febbraio”, rilevando inoltre come non sia stato ancora attivato il portale Ivass per la comparabilità delle offerte assicurative in materia.