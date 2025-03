Atelier Vacanze ha celebrato i suoi 25 anni di attività, un traguardo che rende omaggio a Gennaro Amato, fondatore del tour operator campano, che con passione e determinazione ha trasformato un’idea in una realtà di riferimento per il Mare Italia e per l’Egitto.

Le novità per il 2025 sono state presentate da Federica Amato, amministratrice e Antonio De Simini, responsabile marketing e comunicazione. Tra le iniziative più attese spicca la promo 25x25, che offrirà alle agenzie di viaggi il 25% di commissione per 25 giorni su prodotti Club, in periodi selezionati, garantendo ottime opportunità di guadagno e fidelizzazione della clientela.

Un’importante novità è anche il nuovo Atelier Club Borgo di Fiuzzi a Praia a Mare, struttura molto richiesta, perfetta per famiglie e coppie, grazie alla sua posizione sul mare e ai servizi esclusivi come pizzeria e spa. Riconfermato l’Atelier Club Akiris, punto di forza dell’estate 2025, che ha ottenuto ottimi feedback dai viaggiator grazie all’alta qualità dei servizi e alla posizione strategica.

Si è poi fatto il punto sulla programmazione Mare Italia, con oltre 100 strutture disponibili, e sull’Egitto Classico e Sharm El Sheikh, con focus sull’Atelier Club Concorde El Salam, dotato di animazione, assistenza e chef italiano. Infine, un’attenzione speciale è stata riservata alla Turchia, con tour organizzati e partenze garantite da tutta Italia, pensati per offrire un viaggio alla scoperta di una terra ricca di storia.