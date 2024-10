Un servizio per ottimizzare il tempo di ogni viaggio in autostrada ed evitare le file ai caselli autostradali. Si chiama eToll ed è disponibile per tutti i noleggi dei brand Avis, Maggiore e Budget.

Il sistema, come si legge in una nota, offre una formula tutto incluso che dà la possibilità di viaggiare su tutta la rete autostradale e utilizzare le corsie e i varchi di telepedaggio senza doversi fermare al casello.