Il Ministero del Turismo ha prorogato di un’ulteriore settimana il tempo a disposizione per partecipare al bando per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta a fini turistici. Ad oggi sono state inoltrate 209 domande e 905 sono in fase di compilazione. Anche a seguito di un confronto con ANCI si è deciso quindi di dare un po’ più di tempo per le richieste.

La nuova scadenza per partecipare all’avviso da quasi 33 milioni di euro è fissata alle ore 12:00 di mercoledì 22 gennaio 2025.

“Stiamo riscontrando un ottimo tasso di adesione, con numeri importanti – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – ma, considerata la rilevanza di un intervento senza precedenti come questo, abbiamo intenzione di ampliare ulteriormente la platea di riferimento”.