“A oggi siamo già al 55-58% delle prenotazioni programmate per tutto l’anno”. Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality, smentisce con queste parole il parere degli agenti di viaggi che parlano di una diminuzione a doppia cifra della componente italiana nelle strutture nazionali.

“Evidentemente - dice - è un problema legato al canale di vendita. Noi non vediamo un calo della domanda italiana, anzi: basti pensare che per il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa, che fra i nostri resort è quello dalle performance meno forti essendo di qualche punto sotto rispetto al 2023, abbiamo comunque previsto un aumento di ricavi del 15% e abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

Gli investimenti

Performance positive, dunque, frutto anche dell’ottima risposta, da parte della clientela, agli investimenti fatti dal gruppo sulle sue strutture upper level.

Parlando, infatti, ancora del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa, l’oasi di lusso a cinque stelle nel cuore dell’area marina protetta ‘Capo Carbonara’ di Villasimius, le camere e le suite sono state rinnovate con un progetto curato dallo studio di architettura Studio Bizzarro & Partners di Ravenna, che per le nuove camere, dalle Classic alle Prestige, ha optato per colori tenui, materiali naturali ed elementi decorativi che richiamano la tradizione sarda.

In Sicilia, invece, gli investimenti di HNH hanno interessato l’Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, la cui novità 2024 è l’Almablu Wellness & Spa, ispirata al concept dell’Almablu Wellness & Spa di Almar Jesolo Resort & Spa.

“Sul pricing atteggiamento prudente”

Nel resort di Jesolo, infine, la novità di quest’anno sono le Premium Suite di 72 mq con terrazza, zona living, zona notte con letto king size e bagno in marmo con vasca da bagno e doccia a vista. “Nonostante gli investimenti – precisa Boccato – sul fronte del pricing abbiamo avuto un atteggiamento prudente su Jesolo e la Sicilia, mentre per la Sardegna il rincaro delle tariffe è stato di circa il 10%, frutto del riposizionamento della struttura. Per gli altri due resort, invece, le tariffe sono scese anche di due punti percentuali rispetto allo scorso anno”.