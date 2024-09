Dopo un’estate che va chiudendosi con una crescita definita “eccezionale sul 2023”, stimata dal direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso in un +26% di fatturato e un +20% di passeggeri, il t.o. è pronto per la stagione invernale, racchiusa in un catalogo ad hoc in distribuzione nelle agenzie di viaggi.

“Si tratta di un prodotto ‘cool’ – commenta Sicuso -, in linea con i punti forti che caratterizzano la nostra attività. La pubblicazione propone un estratto della programmazione dei viaggi ‘accompagnati e in compagnia’ programmati per autunno e inverno, integralmente disponibili online. Abbiamo deciso di suddividere l’offerta in quattro macro aree tematiche, che rappresentano quattro capisaldi della nostra offerta: Mercatini di Natale, Natale e Capodanno, la Magia dei luoghi freddi e Inverno da vivere altrove, riservato alle proposte long haul”.

‘I migliori itinerari alla scoperta di luoghi straordinari’ rappresenta solo un ‘assaggio’, uno strumento che nelle mani degli agenti di viaggi può offrire ispirazione sia a chi decide di organizzare un break di qualche giorno, sia di quanti mirano di organizzare una vacanza a lungo raggio.

“Fra le chicche - aggiunge Zuleica Ferrari, destination manager per Spagna, Portogallo e Italia e per il prodotto Active Tours - troviamo i viaggi in Scandinavia e Islanda, che si arricchiscono di innumerevoli attività invernali da praticare a contatto con la cultura e le tradizioni locali”.

Quello che contraddistingue l’intera programmazione è “la cura del dettaglio e l’attenzione alle esigenze espresse dai clienti, che ci consente di registrare su un 40% di clientela repeater che torna a sceglierci, magari per più viaggi di diversa tipologia nel corso dello stesso anno” chiude Sicuso.