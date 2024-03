Buone Vacanze: nasce BV Hotels & Resorts

Buone Vacanze si rinnova e arriva sul mercato con un look completamente rivisto, dopo 25 anni di attività. Il nuovo logo e il naming ‘BV Hotels & Resorts’ vogliono raccontare non solo la crescita dell’azienda ma anche il costante impegno per ricercare l’eccellenza.

Attualmente BV Hotels & Resorts conta 6 strutture, 3 hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza, e 3 resort in Calabria, e con la sua nuova immagine - quella di un logo che richiama la forma di un vortice - esprime l’idea di evoluzione e di condivisione.

Un nuovo inizio

“Questa è una nuova fase per la nostra azienda - spiega il presidente Franco Falcone (nella foto) -. Siamo entusiasti di introdurre BV Hotels & Resorts come il nostro nuovo volto anche se la nostra missione rimane invariata”.

In linea con il rebranding verrà pubblicato il sito del gruppo totalmente aggiornato e ad accompagnare il marchio sarà il claim ‘Il valore si propaga’.

“Continueremo a concentrarci sulla creatività e sull’innovazione - conclude Falcone - così da garantire che ogni soggiorno con noi sia un’esperienza di valore”.