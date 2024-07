China Eastern, confermato il volo Venezia-Shanghai

La conferma ufficiale è arrivata in questi giorni, dopo il recente viaggio a Shanghai del presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, e del direttore Sviluppo Aviation, Camillo Bozzolo: dal 26 settembre la compagnia China Eastern Airlines, la più grande della Cina, collegherà Venezia con Shanghai tutto l’anno con tre voli settimanali.

Un collegamento fondamentale per il Gruppo Save che, nell’anno delle manifestazioni per i 700 anni di Marco Polo, avrà un forte impatto positivo per i flussi con la Cina e l’Estremo Oriente. D’altronde la decisione del vettore cinese di avviare il collegamento non-stop è stata sostenuta dagli volumi elevati di passeggeri e cargo tra i due Paesi registrati anche in assenza di una linea diretta.

“Inizia una nuova stagione di scambi”

“La conferma del volo su Shanghai - sottolinea Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save - segna per l’aeroporto di Venezia l’avvio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l’Estremo Oriente. Per il nostro gruppo rappresenta un traguardo sul quale ci siamo concentrati con convinzione e tenacia. Il collegamento non-stop di China Eastern costituisce un valore aggiunto, permettendo di raggiungere Shanghai in circa 12 ore, con un risparmio del 40% di tempo rispetto a soluzioni di viaggio che comportano più passaggi, garantendo nel contempo una capillarità di prosecuzioni all’interno del vasto mercato cinese”.

Basti pensare che il 2019 per l’aeroporto Marco Polo è stato l’anno di massima espressione del mercato cinese. Il totale passeggeri che, attraverso voli in coincidenza, aveva volato tra Venezia e la Cina era stato di oltre 150mila persone. Un dato destinato presto a moltiplicarsi grazie al volo non-stop; nel primo anno si prevede che il totale dei passeggeri trasportati sarà di circa 70mila persone.