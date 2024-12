Avvicendamento tra donne ai vertici di Confindustria Alberghi. Dopo 4 anni dalla sua elezione, Maria Carmela Colaiacovo cede il posto di presidente di Aica a Elisabetta Fabri. Fiorentina, 62 anni, cavaliere del lavoro e presidente di Starhotels, la neoeletta ha voluto rendere omaggio al padre Ferruccio al momento della sua elezione avvenuta all’unanimità.

“Voglio far contare la potenza economica delle nostre industrie per far sentire le nostre istanze” ha dichiarato. Annullare la stagionalità e sostenere le destinazioni minori, questi i primi punti programmatici del suo mandato. Ma tra le sue priorità anche la promozione della sostenibilità ambientale e sociale delle aziende alberghiere italiane e la creazione di maggiore professionalità attirando i giovani. “Sento la responsabilità, ma penso che il momento sia propizio. Voglio più dialogo anche con Federalberghi. Non è più tempo delle divisioni”.

Al Governo la nuova presidente chiederà invece di ridurre il costo del lavoro e la burocrazia. Nominata anche la squadra dei vicepresidenti di Aica, ovvero Antonio Zacchera, Massimo Caputi, Giancarlo Carriero, Nicola Vladimiro Ciccarelli, Maria Carmela Colaiacovo, Marco Gilardi e Sofia Gioia Vedani.