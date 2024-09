Dura stangata per Booking.com. A colpire il colosso del web è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha stabilito che le clausole di parità imposte da Booking agli albergatori non sono né 'necessarie' né 'proporzionate' per raggiungere i propri obiettivi commerciali.

La sentenza ha dunque annullato il divieto, precedentemente imposto dalla piattaforma, di offrire tariffe più basse attraverso altri canali, limitative inevitabilmente anche della distribuzione delle camere tramite vendita diretta. Secondo i giudici, infatti, questo tipo di condizioni ostacola la concorrenza tra piattaforme di prenotazione danneggiando le più piccole o emergenti nonché ostacolando il loro ingresso nel mercato. Di conseguenza vanno rimosse.