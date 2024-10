Cuba, ritorno alla normalità: Cuba Latin Travel rassicura i turisti

A Cuba la situazione è tornata alla normalità e tutto è pronto per accogliere i turisti in totale sicurezza. Questo il messaggio di Cuba Latin Travel, che intende così rassicurare viaggiatori e partner del settore sul Paese, colpito da eventi straordinari, tra cui un blackout generalizzato e il passaggio di un uragano nella parte orientale dell’isola. Il blackout è stato risolto, con la corrente elettrica ripristinata gradualmente nelle diverse province. “Le principali destinazioni turistiche e gli hotel - segnala il tour oeprator - non hanno subito interruzioni di servizio, grazie alla presenza di generatori. Due strutture a Varadero hanno registrato disagi temporanei, prontamente risolti con il trasferimento dei clienti in hotel vicini”.

Anche l’uragano che ha colpito la parte orientale dell’isola ha avuto un impatto limitato rispetto alle previsioni iniziali. “Le zone più turistiche, come Holguín e Varadero - sottolinea Cuba Latin Travel - non sono state colpite direttamente, subendo solo venti forti e temporali, mentre danni maggiori si sono verificati in aree più remote, come Baracoa”.

“La sicurezza dei nostri viaggiatori è la nostra priorità - dichiara un portavoce di Cuba Latin Travel -. Grazie alla nostra presenza capillare sul territorio siamo in grado di gestire tempestivamente qualsiasi imprevisto, garantendo che i turisti possano godere appieno delle loro vacanze, senza preoccupazioni”.