In un periodo in cui il termine esperienza nel turismo incomincia a mostrare la corda, per l’uso e l’abuso del concetto, TTG Word torna sul tema, provando a suggerire un percorso diverso.

Il nostro percorso parte dal turista, quello che si affaccia in agenzia e che l’agente di viaggi conosce bene. Il turista sempre più affamato di momenti particolari, di memorie da collezionare, su cui costruire il ricordo di una vacanza che si vuole unica e inimitabile.

Nel mondo multiforme delle richieste e dei diversi turisti, TTG ha provato identificare 10 tipologie, e per ognuna ha provato a suggerire quello che nel mondo c’è di più straordinario e unico.

C’è il turista ‘lussuoso’, quello ‘antropologo’ e quello ‘esploratore’. E poi il ‘recordman’, ‘l’archeologo’, ma anche quello ‘medico’. Insomma, dimmi che viaggiatore hai davanti, e TTG prova a offrire una soluzione per rispondere ai suoi desideri di unicità.

Così lanciamo 10 consigli, 10 idee per 10 turisti differenti: momenti su misura per rispondere alle esigenze di viaggiatori che non si accontentano.

