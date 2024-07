Non proprio, ma quasi. Nell’era delle destinazioni in overbooking a causa dell’assalto dei turisti, nasce la moda delle mete ‘simili’ a quelle famose. Anche in alcuni casi l’esperienza può essere decisamente differente.

Come riporta tg24.sky.it, riprendendo una comunicazione di CamperDays, queste soluzioni prendono il nome di ‘dupe destination’, le destinazioni ‘copia’ di altre decisamente più celebri.

Il ‘catalogo’ delle mete

Barcellona è troppo piena di turisti? Ecco dunque che alcuni optano per Girona, che offre l’occasione di vivere la Catalogna senza l’affollamento della città della Sagrada Familia. Anche Girona ha la sua Rambla, come Barcellona, e offre una vita notturna che ha poco da invidiare a quella della ‘cugina’.

Anche Parigi ha la sua alternativa, ovvero Lione, la cui ‘città vecchia’ è anche Patrimonio Unesco. Tra i vantaggi di Lione, la possibilità di raggiungere la città in camper. Cosa decisamente complessa per la capitale francese.

Chi invece vuole evitare l’affollamento di Cracovia può optare per la più defilata Breslava e i suoi 100 ponti sul fiume Oder.

La gettonatissima Dublino ha il suo alter ego in Galway, più abbordabile anche dal punto di vista dei prezzi.

Altre mete ‘parallele’? Le Isole Shetland al posto dell’Islanda, Perth al posto di Sidney o Atlantic City al posto di Las Vegas.