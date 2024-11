I viaggiatori chiedono un’esperienza di volo sempre più rapida e digitale. L’edizione 2024 del Global Passenger Survey della Iata conferma alcuni trend in atto nel turismo: “I passeggeri mettono al primo posto flessibilità e trasparenza al momento di prenotare, velocità in aeroporto” sintetizza Nick Careen, senior vice president di Iata per il settore Operations, Safety e Security.

La scelta dell’aeroporto, nel 68%, segue il criterio della vicinanza da casa. Rispetto al metodo di prenotazione dei voli, il 71% usa l’online (sito o app), con una quota importante (il 53%) che preferisce il canale ufficiale del vettore al posto di Ota/comparatori. Resiste un 16% che preferisce l’interazione fisica con un agente.

Tempi rapidi

La velocità diventa il driver numero uno. Il 74% vorrebbe raggiungere il Gate in un tempo massimo di 45 minuti, compreso check in del bagaglio e controlli di sicurezza. Mentre gli investimenti in tecnologia messi in atto da vettori o società di gestione degli scali hanno avuto successo. Già il 46% dei viaggiatori ha sperimentato sistemi biometrici di riconoscimento, con l’84% di questo segmento che si dichiara soddisfatto dell’esperienza.

Interessanti alcune differenze territoriali. Gli europei sono i più restii a condividere dati personali, per paura della sicurezza, e i meno soddisfatti dalla biometria. I viaggiatori del Medio Oriente, invece, scelgono l’aeroporto soprattutto per la presenza di servizi e negozi. Statunitensi e canadesi si confermano come i principali utilizzatori al mondo dei circuiti di loyalty program dei vettori.