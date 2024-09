Etihad aumenta l’operativo sull’Italia e porta portando a due voli giornalieri i collegamenti tra Abu Dhabi e Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Si tratterà di un incremento progressivo che interesserà in prima battuta lo scalo lombardo, con l’aggiunta di 4 frequenze settimanali in più da dicembre di quest’anno, mentre a febbraio 2025 sarà la volta della Capitale, che beneficerà della frequenza in più per trasformare la rotta in bigiornaliera.

“Con il nostro ampliato programma estivo, rafforziamo la nostra presenza nel mercato italiano – evidenzia Arik De, chief revenue and commercial officer -. Siamo particolarmente lieti di poter offrire ora il doppio dei collegamenti da Milano e Roma. Questo sottolinea l'importanza del mercato italiano per Etihad Airways e il nostro impegno nell'offrire più opzioni e flessibilità ai nostri passeggeri”.