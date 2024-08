Agosto nero per le ferrovie in Italia. Come riporta La Stampa infatti, il mese iniziato oggi segnerà disagi a causa dei lavori di potenziamento delle infrastrutture, con modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

In dettaglio, ad agosto, la linea ad alta velocità Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta dal 12 al 18, con un aumento dei tempi di viaggio fino a 120 minuti.

Dal 19 al 25 agosto, ci saranno riduzioni di velocità. La direttissima Firenze-Roma sarà interrotta dal 12 al 23 agosto, causando deviazioni e ritardi fino a 60 minuti.

La tratta Verona-Vicenza sarà interrotta fino al 20 agosto, con ritardi fino a 150 minuti. Anche altre linee subiranno interruzioni e ritardi per lavori di potenziamento.