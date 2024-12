I principali nodi ancora da sciogliere nel comparto turistico sono stati al centro del dibattito instaurato durante il consiglio nazionale di Fto.

Fra i temi affrontati, i rapporti di filiera per garantire un equo compenso ad agenzie di viaggi, tour operator, dmc e tmc, la comunicazione al cliente finale del valore aggiunto offerto dal turismo organizzato; la digitalizzazione delle imprese.

Fra gli altri argomenti al centro della discussione, la risoluzione delle criticità che impediscono di produrre e garantire un’offerta turistica sostenibile e di qualità in Italia, quali ad esempio la carenza di guide turistiche, le nuove pesanti restrizioni per gli ncc, l’accesso ai principali siti culturali, le limitazioni ai bus turistici, la burocrazia per i viaggi di istruzione, il contrasto efficace all’abusivismo tramite l’identificazione degli operatori che rispettano tutti i requisiti normativi e una comunicazione trasparente ed efficace al cliente finale promossa e sostenuta dal Ministero del Turismo e dalle Regioni. Sempre in primo piano anche il rapporto costante con le altre associazioni per garantire una maggiore efficacia nel rapporto con le istituzioni.

“È molto impegnativo lavorare su progetti che possono fare la differenza per il nostro settore e risolvere contemporaneamente i mille problemi che le nostre imprese si ritrovano ad affrontare quotidianamente – ha commentato il presidente di Fto, Franco Gattinoni -.Le attività che stiamo seguendo sono davvero tante, troppe. L’unica soluzione che abbiamo è rimboccarci le maniche e organizzarci per gestirle contemporaneamente. La motivazione ce la dà l’amore per il nostro lavoro. La capacità di riuscirci è legata alla grande partecipazione attiva dei nostri soci e alle competenze e professionalità presenti in Fto. Siamo diventati in poco tempo una grande squadra realmente rappresentativa del turismo organizzato. Tutte le tipologie di attività ne fanno parte: leisure, business travel, eventi, viaggi istruzione, incoming e outgoing, ditte individuali e grandi aziende. Nonostante una crescita rapida e straordinaria del numero dei soci, rimane però fondamentale continuare a mantenere l’attenzione al singolo imprenditore, con servizi adatti alle specificità del suo business e risposte veloci e qualificate alle richieste di ciascuno. Anche il peso istituzionale di Fto è cresciuto significativamente ma c’è sicuramente ancora tanto da fare. Le sfide che ci aspettano sono molto impegnative ma tutti insieme ce la faremo”.