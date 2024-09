Gli alberghi di fascia alta sono sempre più alla caccia di idee e architetti di livello. Il dato emerge chiaramente nel servizio apparso sulla piattaforma di informazione InOut Review. Negli ultimi mesi si sono infatti moltiplicati annunci di aperture e restyling, con interventi decisivi dei professionisti.

Appare chiaro che la fusione di pensiero e di prodotto tra architetti e hotel di fascia alta sta segnando sempre più il sentiero per lo sviluppo dell’intera industria ricettiva.

La trasformazione di molte strutture, soprattutto nelle grandi città, sta rimodellando il comparto.

Location in continua mutazione e confini che si allargano a dismisura come si racconta anche su InOut Review. Con le persone al centro di tutto, quelle persone capaci con i loro progetti di stravolgere (in alcuni casi) la vecchia filosofia degli albergatori.

L’ingresso in campo di numerosi fondi di investimento ha permesso al settore di beneficiare di forti investimenti, riportando un certo vigore all’intera classe alberghiera ( soprattutto fascia alta).

La tecnologia viene applicata con sempre maggiore penetrazione dai vari architetti che provano a fare diventare gli hotel veri punti di incontro inseriti all’interno del tessuto delle città.