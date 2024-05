L’industria del turismo è molto più complessa di quanto sembri. Non è solo passione per i viaggi, ma è una responsabilità importante. È un settore incredibilmente bello che aiuta ad aprire la mente, che si basa sull’inclusività, che pretende flessibilità e anche empatia, tutte caratteristiche in cui le donne non sono seconde a nessuno.

Gloria Armiri, Group Brand Manager della Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group, tratteggia in questo modo il ruolo femminile nel settore del travel, un mondo dove - come in altri comparti - la sfida è ancora la convivenza con il mondo maschile. “Trattandosi di imprese di dimensioni medio-piccole - spiega in un’intervista a Quality Travel - spesso si riscontra un certo paternalismo da parte degli imprenditori di vecchia generazione nei confronti dei giovani e delle giovani che entrano in azienda, figlie e nipoti incluse”.

Cosa si deve fare, dunque, per favorire una maggiore rappresentanza femminile nei ruoli apicali? “Aiutare le donne a raggiungere un maggior bilanciamento tra vita privata e lavoro - sostiene Armiri -, e poi ancora orario flessibile, smart working, allineamento salariale, asili nelle aziende, formazione”. Il tutto senza prescindere dalla preparazione, che dev’essere solida, in modo da consentire alle donne di essere credibili e rispettate. “Senza la solidità personale - sottolinea Armiri - il rischio è quello di essere sospettate di aver raggiunto posizioni apicali per meriti che esulano dalla propria preparazione e competenza”.



Turismo prodotto culturale

E chiamata a definire il turismo del futuro, Gloria Armiri ne parla come di un prodotto culturale, “nel senso che può accrescere la persona in modo articolato e complesso: regalando bellezza, colmando la curiosità, favorendo le interconnessioni fra persone di lingua e storie diversissime, generando una maggiore capacità di comprensione fra umani”. Una necessità, quest’ultima, di cui “come purtroppo possiamo constatare ogni giorno dai telegiornali ai social, alla più ordinaria quotidianità - conclude - c’è grandissima urgenza”.

Gloria Armiri sarà protagonista il 22 maggio a Roma a Palazzo Giustiniani della tavola rotonda “Femminile e vincente: le donne del turismo si raccontano”.