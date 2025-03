Si chiama Horse Voyage ed è il nuovo brand di Volonline Group dedicato agli appassionati dei viaggi a cavallo. Si tratta di un progetto di nicchia volto a soddisfare le esigenze specifiche di un target ristretto e altamente specializzato affidato per il suo sviluppo a una specialista di turismo equestre.

Grazie al know how di Volonline, al suo potere d’acquisto e alle numerose collaborazioni con partner locali super selezionati in ogni destinazione, Horse Voyage offre oltre 200 itinerari equestri esclusivi in tutto il mondo, oltre alla possibilità di viaggi personalizzati secondo le esigenze.

“Horse Voyage è un tour operator digitale, un progetto b2b2c che consente alle agenzie di viaggi, grazie a listini dedicati, di arricchire la propria offerta con proposte riservate a una clientela di nicchia e alto spendente. La responsabilità del progetto è stata affidata a una grande esperta e professionista del turismo equestre, Sara Giavarini. La sua conoscenza dell’equitazione insieme al suo percorso professionale nel turismo ne fanno la consulente ideale per Horse Voyage” commenta Luigi Deli, founder & ceo di Volonline Group.

Horse Voyage suggerirà ogni mese esperienze che Sara Giavarini ha vissuto in prima persona; tra queste, viaggi come il safari a cavallo nella riserva Tuli, in Botswana, l’attraversamento delle Ande dal Cile all’Argentina, in Armenia tra canyon, fiumi e torrenti fino in Albania tra ampie vallate, borghi e fattorie.