Ammonta a 360 milioni l’investimento previsto nel prossimo piano industriale di Human Company, un programma da qui al 2028 condiviso con i nuovi soci Hines e Clessidra. Fondi che verranno utilizzati da una parte per il restyling dei 13 complessi attualmente in portfolio, dall’altra per i nuovi progetti come i tre villaggi di Eraclea, Porto Tolle e Sant’Albinia e il parco dello sport di Cavriglia. E poi sviluppare il piano per la creazione di realtà vicino alle città d’arte aperti tutto l’anno.

Gli obiettivi

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore per arrivare a questo passo dovrà prima essere concluso l’ingresso di Hines e Clessidra con la creazione della nuova società nella quale confluirà anche Human Company. “L’obiettivo del piano industriale - spiega il direttore generale Domenico Montano - è raddoppiare fatturato e ebitda. Intanto stiamo per chiudere un anno record: nel 2024 prevediamo di superare 160 milioni di ricavi (+8% sul 2023), con 47milioni di ebitda e quattro milioni di pernottamenti”.

Per quanto riguarda invece le precedenze, la priorità verrà data a Eraclea: un villaggio che prende fino a 14mila presenze giornaliere su un terreno da 250 ettari.