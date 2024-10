Idee per viaggiare si avvia verso i 30 anni di attività da tour operator con numeri positivi e in costante crescita. “Lo scorso anno avevamo delle previsioni su produzione e marginalità con numeri in aumento del 13/14% - ha dichiarato Danilo Curzi, ceo del t.o. romano -. La sorpresa è che li abbiamo superati e i conti quadrano in tutte le linee di prodotto”.

In occasione della presentazione del nuovo ‘catalogo interstellare’ ambientato per la stagione ipotetica 2224/25, Curzi ha presentato i dati aziendali anche se ufficialmente l’anno finanziario si chiuderà il 31 ottobre. Il giro d’affari per la prima volta ha superato i 150 milioni di euro, con una crescita del 25% circa rispetto allo scorso anno.

Nell’attività di Idee per Viaggiare, la parte del leone la fa ancora il t.o., con un volume pari a circa 84 milioni, mentre poco più di 60 milioni li genera il consolidatore di biglietteria aerea che anche quest’anno cresce del 15%.

Sul fronte delle attività legate ai viaggi, il t.o. offre 40 destinazioni, anche se solo una quindicina possono essere definite fondamentali.

