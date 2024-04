IEG, l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio d’esercizio 2023 e il nuovo Cda: ecco le nomine

L’Assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group Spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Il bilancio d’esercizio vede l’utile a quota 14.160.861 euro. L’Assemblea dei soci ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio 2023 come segue: a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a 0,14 euro, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi 4.156.590 euro, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra indicato; per 70.804 euro a ‘Riserva Statutaria’ ai sensi dell’art. 24 lettera b) dello Statuto; per 118.633 euro a “Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate”; per il restante ammontare, attualmente calcolato in 9.771.424 euro, a copertura delle precedenti perdite di esercizio.

Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2024 (cosiddetta “record date”) e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2024.

L’Assemblea ha, inoltre, esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016. I risultati consolidati dell’esercizio 2023 evidenziano ricavi pari a 212,4 milioni di euro (+32,4% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 49,5 milioni di euro con un Adjusted EBITDA margin all’23,3% e un risultato netto pari a 13,3 milioni di euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi del 6,3%; la posizione finanziaria netta è negativa per 71,9 milioni di Euro.

Cda

Quanto al nuovo Consiglio di Amministrazione, questo è composto da: Alessandra Bianchi, Maurizio Renzo Ermeti, Corrado Arturo Peraboni, Moreno Maresi, Emmanuele Forlani, Valentina Ridolfi, Alessandro Marchetti, Gian Luca Brasini, Anna Cicchetti e Laura Vici.

Riunitosi per la prima volta, a valle dell’Assemblea dei soci, il Cda ha nominato Maurizio Renzo Ermeti Presidente Esecutivo, Corrado Arturo Peraboni Amministratore Delegato e Chief Exececutive Officer. Gian Luca Brasini è Consigliere Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, all’esito delle opportune verifiche, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto in capo agli amministratori Moreno Maresi, Valentina Ridolfi, Alessandro Marchetti, Anna Cicchetti, Laura Vici e Alessandra Bianchi.

In aggiunta, ha istituito i seguenti comitati interni: il Comitato Controllo e Rischi (a cui sono attribuite anche le funzioni di Comitato Parti Correlate), composto dai seguenti amministratori indipendenti: Alessandra Bianchi, Moreno Maresi, Anna Cicchetti, Valentina Ridolfi; il Comitato Remunerazione e Nomine, composto dai seguenti amministratori (a cui sono attribuite anche le funzioni di Comitato Sostenibilità): Valentina Ridolfi, Laura Vici, Alessandro Marchetti, Emmanuele Forlani.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l’Organismo di Vigilanza nelle persone di Fabio Pranzetti, di Monia Astolfi e di Lucia Cicognani con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all’interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. Fabio Pranzetti è stato nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza.