Una grande prima, seppur nel segno della continuità: TTG Italia esce oggi con il primo numero di una versione rinnovata, che cambia pelle per rimanere al passo con i tempi che cambiano.

Interamente dedicato all’Italia, il magazine dell’8 aprile, in distribuzione e online sulla digital edition, si apre con un’intervista esclusiva al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che analizza le sfide vinte e le partite aperte durante il suo mandato.

Il magazine di 84 pagine affronta poi con un respiro più ampio le principali tematiche legate al turismo incoming, dall’aumento dei numeri dello shopping tourism al fenomeno di crescente rilievo degli stranieri alto spendenti che scelgono l’Italia per organizzare la cerimonia di nozze. In primo piano anche le criticità che minano l’appeal del nostro Paese, come la tassa di soggiorno e la necessità di una promozione strutturata dei Grandi Eventi.

Sempre su TTG Italy, gli ultimi trend analizzati da TTG Monitor e l’analisi di alcuni dei principali mercati di riferimento per il nostro Paese.

