Incidente a Cuba: muoiono autista e accompagnatrice di Avventure nel Mondo

Incidente a Cuba che ha coinvolto un gruppo di turisti italiani. Il minibus sul quale stavano viaggiando è infatti uscito di strada sull’autostrada nei pressi di Aguada De Pasajeros, come confermano Ansa e La Repubblica. Dei viaggiatori italiani presenti uno, la coordinatrice del gruppo Patrizia Crisolini Malatesta, è deceduta insieme all’autista cubano del minibus.

Il minibus faceva parte della flotta dell’agenzia di noleggio Transtur e, secondo quanto riporta il sito d’informazione 14ymedio, era di 16 posti. Era partito da L’Avana per un tour organizzato da Avventure nel Mondo.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma pare che il minibus sia entrato in collisione con un camion. Gli altri sei passeggeri, tutti di nazionalità italiana, hanno riportato ferite.

Il quotidiano locale 5 de Septiembre ha riferito che i feriti sarebbero in cura presso l’ospedale provinciale ‘Doctor Gustavo Aldereguìa Lima’. Due di loro sono stati operati e sono ricoverati, ma non sono in gravi condizioni, all’ospedale di Cienfuegos, il centro medico più vicino.

Sin dalla prima segnalazione, l’ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali, in raccordo con la Farnesina e mantiene costanti contatti con il personale medico e con Avventure nel Mondo, organizzatore del viaggio.

“Confermiamo che nell’incidente a Cuba è rimasto coinvolto un gruppo di 6 viaggiatori di Avventure nel Mondo più l’accompagnatrice e la guida cubana. Ancora non è chiara la dinamica ma sappiamo che il pulmino è entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada – ha dichiarato all’Ansa Susanna Ceccherini, responsabile media e comunicazione di Avventure nel Mondo -. Ci sono due morti: la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni e il suo driver. Contrariamente a quanto si sta dicendo, ci sono state anche due persone ferite che hanno subito un intervento e sono fuori pericolo”.