Italian Exhibition Group annuncia un bilancio da record per il 2024. I dati al 31 dicembre indicano una forte crescita per il fatturato, che arriva a 250 milioni di euro (+37,6 milioni rispetto all’anno precedente).

IEG inoltre è la società fieristica italiana più profittevole del 2024, con un utile ante imposte pari a 40,7 milioni di euro (+97,8% rispetto al 2023).

L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, commenta: “La solidità del nostro modello di business è confermata dai risultati eccezionali del 2024 nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate sul quartiere fieristico di Vicenza. Nel frattempo, ad ottobre è stata completata l’installazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla prossima, ulteriore espansione”.

Le cifre

I risultati di fatturato sono stati raggiunti grazie allo sviluppo organico degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero, nonché al contributo delle manifestazioni biennali quali Tecna in Italia (Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici) e Fesqua in Brasile (Fiera Internazionale dell’Industria dei serramenti).

L’Ebitda adjusted è pari a 65,9 milioni di Euro, in miglioramento di 16,4 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2023 quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 49,5 milioni di Euro.

L’Ebitda margin si attesta al 26,4%, conseguendo un miglioramento di 3,1 punti percentuali, rispetto al 23,3% dell’esercizio precedente, grazie all’aumento dei volumi sugli eventi organizzati e in parte ad effetti prezzo che, congiuntamente al contributo delle manifestazioni biennali, consentono di più che compensare gli investimenti nella struttura.

L’Ebit adjusted ammonta a 47,7 milioni di Euro, in aumento di 16,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, con una redditività operativa pari al 19,1% dei ricavi, rispetto al 14,8% del 31 dicembre 2023.

Il Gruppo chiude l’esercizio con un utile pari a 32,5 milioni di Euro, in aumento di 19,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, in cui era pari a 13,2 milioni di Euro.

Gli eventi

I ricavi della linea di business Eventi Organizzati, che rappresentano il 61,8% del fatturato del Gruppo nel 2024, sono stati pari a 154,6 milioni di Euro, in aumento di 32,5 milioni di Euro (+27%) rispetto all’esercizio precedente. La variazione incrementale del fatturato ha come leva di crescita principale la componete organica che è stata pari a 21,3 milioni di Euro, registrata su tutte le principali manifestazioni organizzate, con un contributo significativo apportato da KEY, mentre gli effetti calendario rappresentati dalla cadenza biennale di Tecna e Fesqua hanno contribuito per circa per 7,7 milioni di Euro.

Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,7 milioni di Euro in riduzione di 0,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023 per differente calendarizzazione di alcuni eventi.

Gli Eventi Congressuali hanno registrato complessivamente nelle due sedi (Palacongressi di Rimini e Vicenza Convention Center), 119 Congressi che hanno consuntivato ricavi per 20,8 milioni di Euro, con una variazione incrementale di 1,6 milioni di Euro rispetto al 2023 (in cui erano pari a 19,2 milioni di Euro), beneficia del miglioramento del mix che ha privilegiato lo svolgimento di congressi medico scientifici e aziendali di più alto profilo.

I ricavi derivanti dai Servizi Correlati alle manifestazioni fieristiche ammontano a 65,3 milioni di Euro (62,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), in aumento di 2,6 milioni di Euro (+4%) rispetto all’esercizio

precedente, grazie in particolare alla crescita negli Stati Uniti delle attività di allestimento e ai servizi di ristorazione in Italia.

Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e InOut) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi per 5,7 milioni di Euro, in aumento di 1,8 milioni di Euro rispetto al risultato ottenuto al 31 dicembre 2023 La crescita di periodo deriva principalmente dall’ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

Le acquisizioni

Il 2024 di IEG ha anche visto diverse operazioni di acquisizione.

Il 1 luglio 2024, la Società ha finalizzato l’acquisizione del 51% del capitale della società Palakiss S.r.l., centro orafo conosciuto a livello internazionale situato a Vicenza a pochi passi dal quartiere

fieristico della città, per un corrispettivo pari a circa 1,3 milione di Euro, regolato con mezzi propri.

Il 3 giugno 2024, la Società ha acquisito gli asset relativi all’organizzazione della fiera Expo InfraFM, che si è tenuta in Brasile all’Expo Center Norte di San Paolo, il 4 e 5 giugno 2024. Expo InfraFM si concentra su facility, property e workplace management in un mercato che comprende oltre 200.000 condomini, un nuovo segmento per IEG.

Il 15 luglio 2024, la Società ha siglato una partnership strategica con Smart City Business America Institute (SCBA) per organizzare a partire dal 2025 l’Expo e il Congresso SCB-Br. L’evento è riconosciuto da leader e manager del mondo pubblico e privato per promuovere lo sviluppo delle città intelligenti in Brasile, evidenziando l’importanza della tecnologia e dell’innovazione nella costruzione di ecosistemi urbani autosufficienti e sostenibili. L’evento si pone in sinergia con le recenti acquisizioni in Brasile: MundoGEO, che aggrega droni, spazio e geolocalizzazione, ed Expo InfraFM, che fornisce servizi di strutture, logistica, costruzione e manutenzione industriale.

Il 10 ottobre 2024 è stato finalizzato l’acquisto del 51% di Vending Expo S.r.l. società organizzatrice della manifestazione Venditalia – The Vending Expo la principale manifestazione del settore della distribuzione automatica in Europa, per un corrispettivo pari a circa 4,1 milioni di Euro, regolato con mezzi propri. L’evento, a cadenza biennale, ha concluso lo scorso maggio la sua 13° edizione consuntivando 32 mila metri quadrati di superficie espositiva, 300 espositori e 22.300 visitatori professionali