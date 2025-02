L’Osservatorio Compass dedicato alle previsioni per le vacanze 2025 lo certifica: gli italiani non rinunceranno a viaggiare nemmeno quest’anno, anzi: due su tre, pari al 65% del campione intervistato, hanno già deciso che viaggeranno nei prossimi mesi, possibilmente cambiando destinazione: il 47%, infatti, dichiara di variare meta di viaggio ogni anno.

Il mare resta la meta più ambita a tutte le età: il 48% della popolazione ha infatti in programma di visitare una località marittima la prossima estate. Nella top 4 delle preferenze degli italiani seguono il viaggio itinerante (16%), la montagna (12%) e le città d’arte (7%), queste ultime particolarmente apprezzate dai più giovani. I tour dedicati all’arte sono comunque sempre molto attrattivi, dal momento che il 71% degli intervistati ha intenzione di intraprendere, nei prossimi mesi, un viaggio all’insegna della cultura. Quanto alla durata del soggiorno, la metà di chi viaggia trascorrerà una settimana fuori casa.

Le modalità di prenotazione e il budget

Sono tuttavia ancora poche le prenotazioni anticipate: a gennaio 2025, infatti, solo 1 persona su 10 ha già prenotato, mentre la maggior parte degli italiani lo farà nei prossimi mesi (74%). I giovani della Gen Z prenoteranno a ridosso (19%), o non prenoteranno affatto (8%). Per quanto riguarda le modalità, circa il 65% delle persone sfrutterà i canali online.

Il budget medio stimato per una vacanza di almeno 3-4 notti sarà circa di 1.130 euro a persona, cifra che tocca i 1.600 euro per soggiorni che superano le 8 notti e che sale a quasi 1.900 nei viaggi extraeuropei. Rispetto al 2024 quasi 1 viaggiatore su 3 prevede di spendere di più per gli spostamenti verso la destinazione e per l’alloggio, anche se complessivamente quasi la metà del campione manterrà lo stesso budget.

Continua infine a conquistare nuove porzioni di clientela la formula del Buy Now Pay Later, ritenuta interessante dal 26% degli intervistati. Il Bnpl raccoglie particolare apprezzamento tra chi organizza con anticipo le proprie vacanze: il 43% di chi ha già prenotato lo ha infatti preso in considerazione, soprattutto nel caso di transazioni per importi elevati, come per i pacchetti esperienziali e all-inclusive. La crescita d’interesse per il pagamento dilazionato è dimostrata, spiega Luigi Pace, direttore centrale marketing e financial partnership di Compass, “anche dalle testimonianze dei merchant che hanno già scelto HeyLight, la nostra piattaforma internazionale di Bnpl, che riportano un aumento delle vendite e un consistente aumento del ticket medio”.