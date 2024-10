Raggiungere un totale di mille rotte entro i prossimi 5 anni. Questo l’obiettivo di Volotea, il cui amministratore delegato, Carlos Muñoz, punta a raddoppiare il proprio fatturato in questo lasso di tempo.

Come riporta preferente.com, il piano di Volotea si basa sulla considerazione che in Europa esiste un mercato potenziale di 510 milioni di abitanti, di cui 330 milioni vivono in città con pochi collegamenti aerei. Sulla scorta di questo dato, l’a.d. del vettore considera possibile passare dalle attuali 450 a 1.000 rotte nel giro di un lustro.

L’obiettivo è reso raggiungibile anche dal recente ingresso di Volotea nell’azionariato di Aegean, con una quota che potrebbe salire dal 13% al 21% al termine del prossimo anno.

Ma il mirino è anche sugli slot di Milano Linate che Ita Airways e Lufthansa dovranno cedere in cambio del via libera dell’Ue al loro matrimonio. Ma su questo fronte la compagnia spagnola dovrà vedersela con la concorrenza di easyJet.