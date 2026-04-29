Lutto nel mondo del turismo: è scomparso Michele Calzavara

È venuto a mancare Michele Calzavara, professionista stimato e volto noto del settore turistico.

Nel corso della sua carriera, ha contribuito con competenza e dedizione allo sviluppo delle attività commerciali nel comparto, costruendo nel tempo relazioni solide con operatori e partner. Negli anni ha affiancato anche il percorso di TTG Italia, con una collaborazione decennale che lo ha reso una presenza apprezzata all’interno della community di riferimento.

La sua scomparsa lascia un vuoto tra i colleghi e in tutto il mondo del turismo.

Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze.

Ciao Michele, il tuo sorriso rimarrà sempre con noi.