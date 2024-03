Malta, una meta dallo stile sorprendente

C’è una nuova destinazione luxury nel Mediterraneo. Ed è sorprendente. Si tratta di Malta, che è uscita dalla notte della pandemia con un volto nuovo e quasi inaspettato.

“Il trend è nato durante il periodo di pandemia: in quel periodo si è approfittato della mancanza di turisti per investire in riqualificazione delle strutture, così come nell'aggiornamento e nella formazione dei lavoratori del settore. Tutto questo ha inevitabilmente innalzato la qualità dei servizi e del prodotto e fatto crescere le economie locali” racconta Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia, che si è ritrovata fra le mani questa nuova vocazione dell’Isola dei Cavalieri e la sta spingendo con forza, grazie anche alla recente nomina come preferred destination partner da parte di Serandipians, esclusivo network internazionale di luxury travel designer.

L’obiettivo del turismo di stampo upper level firmato Malta è quello di offrire un prodotto ben preciso, incentrato sull’esperienza autentica, legato alle radici del luogo e alla loro scoperta. Spazio quindi ai boutique hotel di charme, agli stellati e alle piccole e pregiate case vitivinicole.

