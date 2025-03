L’Italia conquista tre piazzamenti da primo posto tra i migliori aeroporti al mondo, più un quarto riconoscimento che a sorpresa vede salire anche Torino sul carro dei vincitori.

È questo quanto emerge dal rapporto 2024 Airport Service Quality di Aci World con la collaborazione di Amadeus. Il sondaggio ha riguardato interviste fatte a 700 mila passeggeri, su 30 indicatori, in oltre 360 aeroporti di tutto il mondo.

Re Fiumicino

Tra i migliori scali del 2024 in Europa, l’Italia porta a casa il primo premio di Roma Fiumicino, nella categoria di hub con più di 40 milioni di passeggeri, a pari merito tra i grandi, con Istanbul.

Il Leonardo da Vinci si piazza al primo posto in tutte e 4 le categorie, ovvero quella che prende in considerazione la qualità del personale, quella che misura la facilità dei percorsi, la piacevolezza dello scalo e infine la sua pulizia.

Linate sul podio

Primo posto anche per Milano Linate nella categoria scali da 5 a 15 milioni di passeggeri. L’aeroporto milanese condivide il premio con altri due aeroporti turchi, ma anche Malta e Praga.

Chiude la terna di vittorie il secondo scalo capitolino, ovvero quello di Ciampino, che si piazza al primo posto tra quelli con un numero di transiti compreso tra 2 e 5 milioni.

Spagna protagonista

Per le altre fasce, la Spagna fa il pieno tra i piccoli aeroporti, quelli con meno di 2 milioni di passeggeri, piazzandone 5 tra i primi 6. Nel gruppo degli scali tra i 25 e i 40 milioni, si dividono invece il premio Copenaghen, Palma de Maiorca e Zurigo. Nella suddivisione per aree regionali mondiali, il Marocco con Casablanca e Marrakech vince come migliori aeroporti d’Africa. Affollato il posto di migliore scalo dell’Asia, con India, Cina e Singapore a combattere con Corea e Indonesia.

Indiscusso invece il dominio degli Stati Uniti in America del Nord e del Messico per l’America Latina.