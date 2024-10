Un totale di 12 Paesi europei, per 6mila punti vendita e 9 miliardi di euro di fatturato l’anno. Queste le cifre dell’operazione nata dall’accordo tra i francesi di TourCom, i belgi di Avitour e i tedeschi di Rtk International, che ha acquisito il 30% del capitale di Gie TourCom.

Come spiega lechotouristique.com l’accordo prevede una unione di capitali per “creare il primo gruppo europeo di agenzie di viaggi”, come ha affermato Richard Vainopoulos, presidente di TourCom.

Un gruppo d’acquisto

Le reti in questione, spiega ancora il sito di informazione d’Oltralpe, sono strutturate con un modello simile al ‘gruppo d’acquisto’, che consente alle singole agenzie di mantenere il proprio nome e il proprio marchio.

Dal punto di vista pratico, l’accordo consente alle agenzie di ciascuna rete di vere accesso ai prodotti venduti, su mercati differenti, dai due alleati, ottenendo così in molti casi prezzi più competitivi.