Ancora una new entry sul lungo raggio per l’aeroporto di Milano Malpensa. Decollerà infatti dal prossimo 1 luglio il collegamento diretto con Hanoi operato da Vietnam Airlines, che fa così il suo debutto nell’hub del Nord Ovest.

“Questo volo è motivo di grande orgoglio per Sea – si legge in una nota della società di gestione degli scali milanesi - perché è stato scelto il suo aeroporto intercontinentale per collegare l’Italia con il Vietnam, primo partner commerciale dell’area Asean, contribuendo al consolidamento delle relazioni tra i due paesi”.

Con questo volo, la connettività diretta rappresenterà un ulteriore stimolo del traffico verso l’Indocina il cui tasso di crescita già oggi supera del +9% i volumi del 2019 e potrà facilitare le decisioni di investimenti in ulteriori collegamenti.

“La scelta di Milano Malpensa da parte di Vietnam Airlines, che in Europa opera solo da Francoforte, Parigi e Londra, ne conferma l’attrattività come riferimento dell’industria per lo sviluppo del traffico aereo da e per l'Italia, essendo il primo e unico collegamento diretto verso Hanoi - evidenzia Armando Brunini, amministratore delegato di SEA Aeroporti di Milano -. Una novità importante sia come nuova compagnia che nuova destinazione per la Summer 2025 in Asia, mercato in forte crescita per Sea con 25 destinazioni servite direttamente in 13 paesi da 15 compagnie aeree”.