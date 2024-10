Al via un nuovo, ambizioso progetto nel campo della formazione turistica, di cui IEG è parte attiva.

Il Master di Primo Livello in ‘Organizzazione Eventi per lo Sviluppo delle Destinazioni Turistiche’, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, si svolgerà da gennaio a ottobre 2025 e prevede 200 ore di formazione e 600 ore di tirocinio.

Il master apre le porte a ruoli professionali in vari settori, come agenzie specializzate in comunicazione ed eventi, organizzatori di fiere e congressi, aziende di allestimenti e dipartimenti di comunicazione e marketing di imprese di varie dimensioni. Per agevolare l’integrazione nel mondo del lavoro, verrà fornito un servizio di supporto professionale che valuterà le competenze e le potenzialità degli studenti, li assisterà nella redazione del curriculum vitae e li informerà sui principali canali online per la ricerca di opportunità lavorative.

Sei i moduli programmati: Economia del turismo business e tipologia di eventi; Place branding e innovazione dell’industria degli eventi; Organizzazione e project management degli eventi; Pianificazione strategica e internazionalizzazione degli eventi; Business analytics nell’organizzazione degli eventi e nel controllo di gestione; Sviluppo locale e sostenibilità degli eventi.

Sotto la direzione del professor Lorenzo Masiero, i docenti del Master sono composti in egual misura da professori universitari e da professionisti del settore delle fiere, eventi, congressi e comunicazione.

Grazie a questa collaborazione, Italian Exhibition Group rafforza così ulteriormente la relazione con il territorio, confermandosi come punto di riferimento nel panorama nazionale, non solo per la qualità dei prodotti, ma anche per la capacità di formare le future generazioni di professionisti del settore. Grazie a questo progetto infatti, il know-how aziendale, costruito negli anni con l’organizzazione di eventi fieristici, congressuali e sportivi, sarà messo al servizio degli studenti del Campus di Rimini.

L’iniziativa è in linea con gli obiettivi del piano ESG di IEG, poiché promuove una stretta connessione tra impresa e territorio, favorendo lo sviluppo di competenze locali e sostenibili, a beneficio della comunità e del settore degli eventi nel lungo termine.