Un appello accorato che arriva dal Sud del Paese. Le agenzie Adv Unite hanno festeggiato la giornata mondiale del turismo portando alla luce alcune esigenze importanti. Senza fare retorica hanno ricordato che nel festeggiare la giornata mondiale non bisogna dimenticare alcune promesse degli anni scorsi.

Tra queste la tanto sbandierata comunicazione che avrebbe dovuto riaffiorare sul mercato alla fine della pandemia. Le adv dovevano tornare a essere centrali nel business, non solo sui comunicati. Poi diciamo che una parte del mercato si è dimenticata della promessa. Nella nota diramata nei giorni scorsi Adv Unite ha sottolineato: “Siamo sicuri che la ripresa turistica sia così forte per tutti gli attori del turismo?”. Il resto della nota è senza dubbio condivisibile in alcuni passaggi quando spiega che il mare Italia si è scontrato con il problema dei prezzi e l’attività dei vettori low cost ha causato problemi alle adv.

Su questo forse varrebbe la pena di fare qualcosa di più di una riflessione. Perché anche gli aeroporti italiani non subiranno in eterno mezze giravolte e rovesciate dei low cost. Prima o poi sarà necessario mettere buonsenso e qualche linea invalicabile.