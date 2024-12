“La Fiavet Lazio si dissocia completamente dalla protesta di questa mattina - ha dichiarato il presidente Stefano Corbari, in merito alla manifestazione indetta questa mattina a Roma contro il nuovo regolamento clienti del Colosseo -. Riteniamo che ci siano ancora molti problemi da risolvere, ma quello che abbiamo con l’ente Parco è un dialogo molto costruttivo, che vogliamo continuare”.

Prendono le distanze dai manifestanti anche molte altre sigle del settore. Silvia Rana, referente Lazio per GTI, ha sottolineato come “durante i tavoli tecnici svolti precedentemente, le nostre associazioni hanno avuto modo di evidenziare le criticità del regolamento e molte delle nostre proposte sono state accolte”. Da Agilo rincarano la dose “alcune parti dei nuovi criteri sono state pensate dall’ente specificatamente per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e dell’accaparramento di biglietti da parte di agenzie, tutelando così il lavoro delle Guide Turistiche. Rimangono ancora alcune criticità del regolamento da limare e perfezionare, ma le affronteremo”.

“Siamo convinti che la strada della protesta sia controproducente. Preferiamo continuare a lavorare con le Istituzioni per trovare soluzioni condivise e migliorare le condizioni di lavoro di tutte le Guide Turistiche”, ha concluso Assoguide.