Scali, la sfida tra costi e ricavi

Gli aeroporti stanno cambiando pelle. Lo rivelano i dati diffusi da Aci Europe sui dati delle aerostazioni.

Rispetto al 2019, gli scali europei hanno avuto un aumento medio dei ricavi del 7%, sostenuto però non dal traffico aereo. Le revenue principali vengono infatti ormai da tutto ciò che non ha a che fare con il mondo dell’aeronautica, come lo shopping o servizi.

“Nel comparto volo i ricavi sono cresciuto solo del 2% mentre in quello dell’assistenza a terra sono addirittura diminuiti del 17%”, ha precisato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe

La causa è l’aumento dei costi, cresciuti mediamente del 12%. A pesare è soprattutto l’energia, salita del 24%. “Questo - conclude - si traduce in un debito globale di circa 130 miliardi di euro, il 33% in più del 2019”.